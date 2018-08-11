Esed rejimi, Türkmendağı'na saldırdı!

Türkmendağı’nı ele geçirmek isteyen Esed rejimi ile taraftarları, yoğun saldırıya başladı.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 11:36

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Lazkiye’ye bağlı Türkmendağı’nı ele geçirmek isteyen Beşşar Esed rejimi ile taraftarları, yoğun saldırıya başladı.

Esed rejimi o bölgeyi ele geçirmek istiyor

Esed rejimi ve destekçileri, Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illlerini ele geçirdikten sonra Lazkiye’de yaşayan Türkmenlerin yaşadığı yer olan Türkmendağı’nın tamamını ele geçirmek için düğmeye bastı.

ÖSO kontrolünde bulunuyor

Rejim, bir yandan bölgeye askeri yığınak yaparken bir yandan da ÖSO kontrolünde bulunan iki hatta da saldırı düzenliyor.

Topçu birlikleri ile saldırıyor

İdlib’de bulunan AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, Esed rejimi taraftarlarının topçu birlikleri "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı'nı ele geçirmek için dün gece muhaliflerin cephe hattına yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Esed rejimi yabancı terör grupları ile işbirliği yapıyor

İddiaya göre Esed rejimi, İran’ın desteklediği yabancı terör grupları ile başında Mihraç Ural’ın yer aldığı THKP-Acilciler grubu bir aydır cephe hattında keşif devriyesi, askeri yığınak ve yer tespiti amaçlı top atışları düzenliyor.

Türkmendağı’nı kuşatma planları

Muhalif kaynakların aktardığına göre rejim ve destekçileri, Türkmendağı’nın doğusunda İdlib’e uzanan hatta bulunan Ubin ve Naciye bölgelerinde saldırı düzenleyip, ilk etapta bu hattı keserek Türkmendağı’nı kuşatma planları yapıyor.

Lazkiye’de Esed kontrolüne girebilir

İdlib ve Lazkiye geçiş yolu üzerinde bulunan Türkmendağı bu nedenle büyük önem taşıyor ve düşerse Lazkiye’nin de tümü Esed rejimi kontrolüne geçeceği iddia ediliyor.

Kara ve hava saldırıları düzenlendi

Diğer taraftan, rejim güçleri dün Türkmenağı'nın doğusunda İdlib iline bağlı Zuayniyye ve Tuffahiyye köyleri ile Bidama beldesine kara ve hava saldırıları düzenledi.