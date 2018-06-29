Esed rejimi o bölgeleri de ele geçirdi

Suriye'de Esed rejimi taraftarları, 317 kilometrekarelik alanda ilerlemeyi sürdürüyor.

Güncellenme 29 Haziran 2018 17:19

Suriye'deki Esed rejimi ve destekçileri, Şam'da bulunan Doğu Guta ve ülkenin orta kesimlerindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdiği ve daha sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlattığı belirtilmişti.

Bölgede ilerleyemeye devam ediyorlar

Bu 9 gün içinde ilerleyen güçlerin, Dera'da Ceddal, Lubbeyn, Harran, Bursa Harir, Melihat Atraş, Nahita, Rakim, Sura ve Alma yerleşimlerinde kontrol sağladığı ileri sürüldü. Böylece, 317 kilometrekarelik alanda ilerlemiş oldu.

Saldırı öncesi muhaliflerin elinde 2 bin 532 kilometrekarelik bir alanı tutarken, şu an ise 2 bin 215 kilometrekareyi kontrol ediyor.

97 sivil hayatını kaybetti

Şiddetli çatışmalardan kaçan en az 150 bin sivil, Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kalırken, en az 97 sivil yaşamını yitirdi.

4 bölgeden biriydi

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti. ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

BM yetkililerinden açıklama

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, dün 5 sağlık merkezinin de hedef alındığını bildirmişti. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.