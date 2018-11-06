Esed rejimi insanları haksız yere tutukluyor

Suriye'de sadece Ekim ayında Esed rejimi, PKK ve DEAŞ tarafından alıkonulanların sayısı 488 kişiyi buldu. Peki tutuklananlar kim?

Güncellenme 06 Kasım 2018 16:16

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın tespitine göre, sade geçen ay Suriye’de 306’sı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere, 488 kişi keyfi şekilde alıkonuldu. Alıkonulanların bir kısmı, rejimden güvence alarak evlerine dönenlerden oluşuyor.

Ekim ayında 488 kişi alıkonuldu

SNHR yayınladığı rapora göre, Ekim ayında Suriye’de 30’u çocuk, 38’i kadın olmak üzere toplam 488 kişinin alıkonulduğu kaydedildi.

Geçen ay 306 kişi tutuklanmıştı

Raporda, Esed rejimine bağlı güçlerin geçen ay 18'i çocuk, 26'sı kadın 306 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı bildirilirken, bunların bir kısmını ise rejimden güvence alarak ülkenin kuzeyindeki bölgeler ve çevre ülkelerden dönenlerin oluşturduğu kaydedildi.

PKK, 118 kişiyi alıkoydu

Terör örgütü YPG ve PKK, işgal ettiği yerlerde 8’i çocuk, 12’si kadın olmak üzere 118 kişiyi alıkoydu. Örgütün alıkoyduğu gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine de yer verildi.

Kimler alıkonuldu?

Buna göre, terör örgütünce alıkonulanların bir kısmı terör örgütüne muhalif siyasetçiler, aktivistler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları.

DEAŞ kaç kişiyi alıkoydu?

Diğer bir terör örgütü DEAŞ ise 3’ü çocuk toplam 11 kişiyi geçen ay talimatlarına uymadığı ve muhaliflere yakın olduğu gerekçesi ile alıkoydu. Bahsi geçen sürede askeri muhalifler 1'i çocuk 21 kişiyi, Heyet Tahrir Şam ise 32 kişiyi alıkoydu.

Tutuklamaların büyük kısmı Esed rejimince yapıldı

Suriye’de haksız tutuklamaların büyük bir kısmının Esed rejimi tarafından yapıldığına dikkat çekti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülke genelinde 6 bin 597 kişinin keyfi tutuklamalara maruz kaldığı aktarıldı.

Ocakta 496, şubatta 579, martta 1096, nisanda 687, mayısta 557, haziranda 667, temmuzda 647, ağustosta 693, eylülde 687, ekim de ise 488 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldı.

Cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.