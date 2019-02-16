Esed rejimi, İdlib'e saldırmaya devam ediyor

Esed rejimi ve İran destekli gruplar, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'e saldırmaya devam ediyor.

Güncellenme 16 Şubat 2019 12:37

Suriye’de Esed rejimi ile İran’ın bölgede desteklediği gruplar, İdlib’de bulunan yerleşim birimlerine gece saatlerinde 100'den fazla topçu saldırısı gerçekleştirdi.

100’den fazla top atışı gerçekleşti

Rejim güçleri Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bölgeye gece saatlerinde 100'den fazla topçu saldırısı düzenledi.

Roket saldırısı düzenlendi

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Esed rejiminin bahsi geçen bölgeye gece saatlerinde barbarca saldırdığını, 100’den fazla top ve roket saldırısı düzenlediğini söyledi.

Dün akşam da saldırı düzenlendi

Dün akşam saatlerinde İdlib'in güneyinde bulunan Han Şeyhun ilçesine saldırı düzenleyen rejim güçleri, 25 top ve roket saldırısı düzenlemiş, 8 sivil hayatını kaybederken, 9 sivil de yaralanmıştı.

Yılbaşından bu yana kaç kişi öldü?

Rejim güçlerinin bu yıl başından bu yana düzenlediği saldırılar sonucu, 53 sivil hayatını kaybederken, 220'den fazla sivil yaralandı.

Esed rejimi, Soçi mutabakatına aykırı hareket ediyor

Esed rejimi, Türkiye, Rusya ve İran’ın üçlü zirve kapsamında imzaladığı Soçi mutabakatına rağmen saldırıları devam ettirdi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakat kapsamında bölgeden ağır silahlarını çekmişti.

Star Gündem

Bizi takip edin