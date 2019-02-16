Esed rejimi, İdlib'e saldırmaya devam ediyor
Esed rejimi ve İran destekli gruplar, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'e saldırmaya devam ediyor.
Suriye’de Esed rejimi ile İran’ın bölgede desteklediği gruplar, İdlib’de bulunan yerleşim birimlerine gece saatlerinde 100'den fazla topçu saldırısı gerçekleştirdi.
100’den fazla top atışı gerçekleşti
Rejim güçleri Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bölgeye gece saatlerinde 100'den fazla topçu saldırısı düzenledi.
Roket saldırısı düzenlendi
İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Esed rejiminin bahsi geçen bölgeye gece saatlerinde barbarca saldırdığını, 100’den fazla top ve roket saldırısı düzenlediğini söyledi.
Dün akşam da saldırı düzenlendi
Dün akşam saatlerinde İdlib'in güneyinde bulunan Han Şeyhun ilçesine saldırı düzenleyen rejim güçleri, 25 top ve roket saldırısı düzenlemiş, 8 sivil hayatını kaybederken, 9 sivil de yaralanmıştı.
Yılbaşından bu yana kaç kişi öldü?
Rejim güçlerinin bu yıl başından bu yana düzenlediği saldırılar sonucu, 53 sivil hayatını kaybederken, 220'den fazla sivil yaralandı.
Esed rejimi, Soçi mutabakatına aykırı hareket ediyor
Esed rejimi, Türkiye, Rusya ve İran’ın üçlü zirve kapsamında imzaladığı Soçi mutabakatına rağmen saldırıları devam ettirdi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakat kapsamında bölgeden ağır silahlarını çekmişti.