Esed rejimi, 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni vurdu!

Esed rejimi, "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilen İdlib'de 12 sivili katletti.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 15:25

Suriye’deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beşşar Esed rejimi ve İran’ın desteklediği terörist gruplardan oluşan güçler, İdlib’in Kensafra ile Kefrenbil ilçesine ve Hama'nın batı kırsalındaki El Kastun köyüne hava ve kara saldırısı düzenledi.

12 sivil hayatını kaybetti

Beyaz Baretliler’den alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesi ile El Kastun köyüne düzenlenen saldırılarda 4'ü çocuk 12 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Kefrenbil ilçesine gerçekleştirilen hava saldırısının Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiğine işaret ederek" İki Rus savaş uçağı Hımeymim'den kalkış yaptı” bilgisini paylaştı.

Muhaliflerin kalesi konumunda

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

İdlib "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

415'ten fazla sivil yaralandı

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 167 sivilin yaşamını yitirdiğini, 415'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 553 bin 444 sivil yerlerinden edildi.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, yaklaşık 3 hafta önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi.