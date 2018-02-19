Esed rejimi bunu yaparsa çatışmalar büyüyebilir!

Esed rejimi güçlerinin iyice köşeye sıkışan PKK'ya yardım için Afrin'e geçeceği iddia edildi.

Güncellenme 19 Şubat 2018 12:27

Suriye'nin devlet televizyonu Esed güçlerinin bugün içide Afrin'e gireceğini açıkladı. Geçen haftalarda Esed rejimi ve PKK arasında işbirliği yapılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin Esed rejim güçleri ile anlaştığı, Esed güçlerinin ise Afrin'e gireceği iddia edilmişti.

Terör örgütü köşeye sıkıştı

İddiaya göre ise, Afrin'de TSK ve ÖSO'nun 70'den daha fazla bölgeyi ele geçirmesi üzerine terör örgütü iyice köşeye sıkıştı. Bunun üzerine örgüt, kendini sağlama alabilmek için Esed rejimi ile müzakerelere başladı. Hizbullah'ın İran'daki kaynaklarının iddiasına göre ise PKK, Afrin'i Esed rejimine devretmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Esed ile PKK anlaşamadı

Halep'in kuzeyinde bulunan Şehba kasabasında bir araya gelen terör örgütü PKK ve Esed güçleri anlaşma sağlayamadı.

Esed rejimi, Afrin'deki tüm PKK üyesi teröristlerin silah bırakmasını ve teslim olmasını şart koşarken, örgüt buna olumsuz cevap vermişti. Bu nedenle ise görüşmeler sonlandırılmıştı.

Esed daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'ya yenilen PYD/PKK'ya yardımcı olmuştu. Türkiye'nin Menbiç'e yönelik operasyon ihtimaline karşı, Esad rejimi, Menbiç'in batısında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır hatta asker konuşlandırmıştı.

Menbiç modeli üzerinde duruldu

İddiaya göre, Afrin'deki terör örgütünün ne silah bırakmak istediği ne de yönetimi rejime devretmek istemediği ortaya çıktı. Bu durum karşısında Menbiç modelinin müzakere edilmeye başlandığını ifade edildi. Bahsi geçen PYD/PKK ve Esad rejiminin uzlaştığı model ise, Esed, Afrin'e temsili sayıda asker gönderecek, askerler Zeytin Dalı Harekatı'yla cephe durumundaki bölgelere yerleşecek.

İddialar yalanlandı

Sputnik'e konuşan YPG'nin Afrin'deki sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'de PKK'ya destek için yer alacağı iddiları gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haseke, daha önce defalarca Suriye ordusu Afrin'e girmedi dediklerini, gireceğini düşünmediklerini, ileriki süreçte bir anlaşma olursa resmi bir açıklama ile duyurulacağını, bu haberlerden artık bıktıklarını, eğer Suriye ordusu Afrin'e girecek olsa bunun kamuoyundan saklanmayacağını açıkladı.

Haseke, Suriye ordusu ile YPG arasında Afrin için görüşmeler yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçındı ve bu konuda bir bilgisi olmadını söyledi.