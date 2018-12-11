Esed rejimi bunu ilk kez yapıyor

Suriye'de iç savaşın başından bu yana ilk kez askerler terhis edildi.

Güncellenme 11 Aralık 2018 11:27

Suriye’de yedi yıldır yaşanan kanlı iç çatışmalarda her sene yüzlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan da yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

Rusya’nın desteği ile ayakta kaldı

Bu savaş sırasında Suriye’de bazı terör örgütleri kendi bağımsızlıklarını ilan etmek adına toprak sahibi oldu. YPG ve DEAŞ bu kapsamda ülkenin rejimine ait olan bazı toprakları istila etti. Beşar Esed ve rejimi ise Rusya’nın desteği ile ayakta kaldı.

İç savaş sonrası bir ilk

Bu kapsamda uzun zaman sonra ülkede bir ilk yaşandı. Rejim, 5 senedir zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştiren ve 2013’te askere çağrılan yedek subayların terhis edileceğini duyurdu.

18-24 ay askerlik yapıyorlardı

Suriye’de iç çatışmaların başladığı 2011’den önce, 18 yaşına giren vatandaşlar 18-24 ay askerlik hizmetine tabi oluyordu. Fakat çatışmalar başladıktan sonra o dönemde görev yapan tüm askerlerin terhisleri ertelenerek orduda kalmaları sağlanmıştı.

Suriye ordusu, yarı yarıya azaldı

Suriye ordusu, 2011 yılından beri süren çatışmalarda, 300 bin kişilik askeri gücünün yarıya yakınını kaybetti. Bu askerlerin bir kısmı hayatını kaybederken, bir kısmı da yaralandı. Bazı askerler ise muhaliflere katılarak saf değiştirdi.