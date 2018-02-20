Esed rejimi Afrin'e mi girdi?

Son zamanlarda Esed rejiminin PYD ile anlaştığı ve Afrin'e gireceği konuşulurken Reuters, Esed güçlerinin Halep üzerinden bölgeye girdiğini iddia etti.

Güncellenme 20 Şubat 2018 16:31

Birkaç gündür Esed güçlerinin PYD ile anlaştığı Afrin'e asker göndereceği konuşulmuş fakat bu haberlerin kara propaganda olduğu Beştepe tarafından açıklanmıştı. Reuters, Halep'ten yola çıkan Esed yanlısı güçlerin Afrin'e girmeye başladığını iddia etti.

"Tahrik ve provokasyon var"

Bu haberin ardından konu hakkında değerlendirmede bulunan Abdullah Ağar, bir tahrik ve provokasyonun olduğunu, silahlı Şii milis olduğu ifade edilen konvoyun arkasında kimlerin olduğunu, bu konu soğukkanlı bir refleks ortaya konup doğru çözümlenmezse PKK'nın amacına hizmet edileceğini, burada Türkiye'yi de mezhebi ayrımcılığın içine sokarak bir başka tuzağın içine düşürme, bir tahrik olduğunu, Türkiye'yi provoke etmeye çalışan ve bir takım oldu bittilerin içine çekmeye çalışan tuzakların çıktığını, bu durumun rejime yarar bir tarafı da olmadığını, Suriye'yi bölen bir örgütün söz konusu olduğunu, bunun karşılığında Suriye'nin üniter yapısından yana tavır koyan Türkiye'nin var olduğu belirtti.

"Bu askeri meseledir"

YPG'nin Afrin sözcüsü Brusk Haseke Sputnik'e konuştu. Suriye rejim güçlerinin Afrin' girdiğini ve ordunun Afrin'deki halka yardım için geldiğini söyleyen Haseke, "Suriye ordusunun Afrin'e girdiği iddiaları doğrudur. Suriye ordusuna bağlı askeri güç, YPG'nin yanında Türk askeri ve ÖSO'ya karşı savaşmak için bugün Afrin'e geldi. Afrin halkına yardım etmek ve savunmak için girdiler. Ne kadar askerin girdiği konusunda rakam veremeyiz. Bu askeri meseledir" dedi.