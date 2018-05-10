Esed, kendisine "hayvan" diyen Turmp hakkında ilk kez konuştu

Esed, ABD'nin başını çektiği üçlü koalisyonun Suriye'ye saldırması sonrası ilk kez açıklamada bulundu.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 10:31

Şam'ın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen ay Suriye'ye yaptığı saldırının ardından ilk kez konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, iddiları saçmalık olarak değerlendirirken, 2013'ten bu yana ülkesinde kimyasal silah cephanesinin olmadığını belirtti.

Yunanistan basınına konuşan Esed, bu haberlerin Batı'nın hikayeleri olduğunu, iddiaların Suriye ordusunun zaferinden sonra başladığını, 2013'te teslim edildiğinden beri ellerinde kimyasal cephane olmadığını, kimyasal silahlar için uluslararası kurumun araştırma yaptığını söyledi.

Bu araştırma sonra ellerinde hiç kimyasal silah olmadığının açık bir şekilde belgelendiğini vurgulayan Esed, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine 'hayvan' demesine aldırış etmediğini, bir siyasi, başkan pozisyonuyla anlaşma sağladığını belirtti.