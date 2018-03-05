Esed her şeyi itiraf etti!

Esed, Suriye'de kimyasal silah kullanılıyor iddiasının Batı'nın havadan müdahaleyi meşru kılmak için söylediği bir yalandan olduğunu savundu.

Güncellenme 05 Mart 2018 11:14

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, kendisine bağlı birlikler diğer cephelerde savaşırken, milislerin Afrin'e girişlerinin doğal olduğunu açıkladı. Kimyasal silah kullanımı hakkında da konuşan Esed, Batı ülkelerinin Suriye ordusuna havadan düzenleyeceği bir saldırı amacıyla kullanıldığını aktardı.

Milislerin Afrin’e girmesi normaldir

Basın dairesi üzerinden açıklama yayınlayan Esed, güçlerinin Afrin'e girişinin doğal olduğunu, dışarıdan saldırıların söz konusu olduğunu, Suriye ordusunun diğer yerlerde savaşırken toplumun çeşitli kesimlerinin birleşmesinin normal olduğunu söyledi.

SANA açıklamıştı

Suriye'nin resmi devlet haber ajansı SANA'nın Şubat ayında yaptığı açıklamasında, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesine yeni milis güçlerinin ulaştığını bildirmişti.

Kimyasal silah mevzusu Batı’nın şantajı

Kimyasal silah konusunun Batı'nın yalanlar sözlüğündeki terimlerden biri olduğunu savunan Esed, bunun Suriye ordusuna hava saldırısı düzenlemek için kullanılan bir şantaj malzemesi olduğunu ileri sürdü.

Suriye daha önce de bu iddiaları yalanlamıştı

Daha önce de kimyasal silah kullandığı iddia edilen Suriye yönetimi, suçlamalara ülkedeki tüm kimyasal silah stoklarının imha edildiğini söyleyerek cevap vermişti