Esed güçlerini vuran ABD'ye Rusya'dan flaş suçlama!

ABD'nin Esed güçlerine saldırmasına Rusya tepki gösterdi.

Güncellenme 08 Şubat 2018 16:48

ABD'nin dün Esed güçlerine yaptığı saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki dolu açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ABD'nin asıl amacının DEAŞ'ı yenmek olmadığınıi ülkenin ekonomik ve siyasi varlığını da ele geçirmek olduğunu iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise, ABD'nin yaptığı saldırı sonucu 25 Esed yanlısı kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada dikkat çekilen diğer bir konu ise, radarlarını kapatan ABD savaş uçaklarının Rusya sınırları üzerinde uçtuş yaptığı bilgisine yer verildi.