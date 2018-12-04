Esed güçleri ateşkese yine uymadı!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran güçleri, mutabakat kapsamında İdlib bölgesinden geri çekilmesi gerekirken saldırılarına devam ediyor.

Güncellenme 04 Aralık 2018 17:04

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve ülkedeki İran destekli terörist gruplar Soçi görüşmeleri kapsamında alınan ateşkes kararının süresinin tamamlanmasına rağmen İdlib’i terk etmediler ve buradaki sivil yerleşimlere karadan saldırmaya devam ediyorlar.

Gece geç saatlere kadar saldırılar devam etti

Rejim güçleri, ateş kapsamındaki bölgelerde bulunan Han şeyhun ilçesi, Cercenaz ve Temaniya beldeleri ile Hiş, Habit ve Tuh köylerine gece geç saatlerde topçu saldırısı düzenledi.

Ölü ve yaralı yok

Konuyla ilgili AA’ya açıklama yapan Beyaz Baretliler Müdürü Mustafa Hac Yusuf, İdlib'in güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Tuh köyünün aralıksız saldırılar nedeniyle boşaltıldığını, bu sayede ölü veya yaralı olmadığını söyledi.

Kaç kişi göç etti?

Ülkede son bir haftalık süreçte, Cercenaz'dan 2 bin 660, Tuh köyünden ise 2 bin 700 olmak üzere toplam 5 bin 360 aile, İdlib'de güvenli yerleşimlerine göç etti.

17 Eylül’den bu yana kaç kişi öldü?

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarında Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana toplam 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Muhalifler mutabakat çerçevesinde çekilmişti

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.