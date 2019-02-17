Esed, bu sözlerle ABD'ye meydan okudu!

Esed, YPG/PKK için, "Amerikalılara güvenen gruplara, onların sizi korumayacağını söylüyoruz" dedi.

Güncellenme 17 Şubat 2019 20:55

Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed, terör örgütü YPG/PKK için, "Amerikalılara güvenen gruplara, onların sizi korumayacağını söylüyoruz" dedi.

Ülkedeki yerel temsilcilerle bir araya gelen Esed, Suriye'yi bölme planlarının yeni olmadığını, bu planın Suriye'nin sınırlarının dışına çıkarak tüm bölgeyi kapsadığını belirtti.

Esed, "Bazı devletlerin Suriye politikası terörü desteklemeye ve devlet otoritesinin altını oyma amaçlı kapsamlı bir ademi merkeziyetçiliği teşvik etme amaçlıydı" ifadelerini kullandı.

“Kürtleri sadece rejim askerleri koruyabilir”

Amerikan güçleri ülkeden çıktıktan sonra rejim askerlerinin ülkenin kuzeyine her karışını kontrol altına alacağını söyleyen Esed, "Türkiye'nin saldırılarından korkan Kürtleri sadece rejim askerleri koruyabilir” dedi.

"Sizi devletiniz hariç kimse koruyamaz"

Esad, "Amerikalılar sizi, takasta kullanılacak araçlar gibi ceplerine koyacaktır ve bunu yapmaya başladılar" diye konuştu. Suriye lideri, "Sizi devletiniz hariç kimse koruyamaz" ifadelerini kullandı.

“Suriye'nin hırsızlar tarafından çalınabilecek bir mal olmadığını”

Esad ayrıca, 'Suriye'nin hırsızlar tarafından çalınabilecek bir mal olmadığını' söyledi ancak bu ifadelerine ilişkin açıktan herhangi bir örgüt ismi vermedi.