Esad’tan YPG kontrolündeki Rakka’ya operasyon

Esad, Rusya'nın hava desteğini arkasına alarak terör örgütü YPG’ye kaptırdığı toprakları geri almak için operasyon başlattı.

Güncellenme 29 Nisan 2019 14:59

Beşşar Esad, Rusya'nın hava desteğini arkasına aldı ve YPG’ye kaptırdığı toprakları geri almak için operasyon başlattı. Terör örgütü PKK’nın Suriye'deki uzantısı PYD, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle Rakka'nın Tabka ilçesindeki Tabka Barajı'nın kontrolünü 3 yıl önce ele geçirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya katılan ABD'li ve İngiliz teröristlerin barajda yüzerken çektikleri fotoğraf tepki çekmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolünde bulunan Tabka'nın güneybatısına Suriye ordusu tarafından operasyon başlatıldı.

Operasyonda Suriye ordusunun, üç kilometrelik bir ilerlemeyle Cedin ve Şaeb el Zukr bölgelerini Suriye Demokratik Güçleri’nden aldığı belirtildi.

Saldırı sırasında Suriye ordusuna Rusya havadan destek verdi. Bu sıralar ABD'ye ait uçaklar taciz uçuşu gerçekleştirse de etkili olamadı. ABD'nin Rusya'nın kara ve hava harekatından çekindiği ifade edildi.