Esad rejimi Şam'da pazar yerine saldırdı: 15 yaralı

Suriye'deki hakim rejim Esad'a ait güçler Şam'da 'çatışmasızlık bölgesi' olarak belirlenen Doğu Gıta'daki bir pazar yerine saldırı düzenledi.

Güncellenme 04 Eylül 2017 17:58

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta'daki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 15 sivil yaralandı.

Ayn Terma beldesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rejim güçleri, Ayn Terma beldesinde pazar yerine topçu saldırısı düzenledi, 15 sivil yaralandı. Bazı yaralıların durumu ağır.'' dedi.

Yaralıların beldedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını bildiren Ubeyde, top mermilerinin düştüğü pazar yerinde maddi hasarın meydana geldiğini söyledi.

Esed rejimi, Rusya, Türkiye ve İran gözetiminde ilan edilen ateşkese rağmen 5 yılı aşkın süredir askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırmaya devam ediyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatma altına almayı hedefliyor. Böylece yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.