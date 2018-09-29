Erzurumspor maçında sakatlanan Emre'den kötü haber!

Galatasaray’ın dün akşam sahasında karşılaştığı Erzurumspor maçında sakatlanan Emre Akbaba'da ileri derece ezilme tespit edildi.

Güncellenme 29 Eylül 2018 14:09

Galatasaray’ın dün akşam sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edildiği, bunun sonucunda da başarılı futbolcunun yarın ameliyat edileceği açıklandı.

İleri derece ezilme tespit edildi

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Ligin 7. haftasında dün akşam sahasında oynadığı BB Erzurumspor mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen genç oyuncunun sol ayak baş parmak tarak kemiğinin eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edildiği açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Ligde dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba'nın sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesinde kontrolleri yapılmıştır.

Eren Derdiyok'un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir."