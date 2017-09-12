Erzurum'da otomobil uçuruma uçtu: 4 ölü, 2 yaralı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde hızlı girdiği virajı alamayarak 50 metrelik uçuruma uçan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, hızlı girdiği virajı alamayarak 50 metrelik uçuruma uçtu. Kazada, 3'ü kadın, 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
NTV