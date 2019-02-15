Ertuğrul ölüyor, dizinin adı değişiyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın akıbeti belli oldu.

Güncellenme 15 Şubat 2019 12:43

Fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan finalde senaryo gereği ölerek kadrodan çıkarılacak.

Halkın severek takip ettiği dizi hakkında her geçen gün yeni iddialar ortaya atılırken son olarak Engin Altan Düzyatan’ın diziye bu sezon veda edeceği iddiası gündeme damga vurdu.

Burak Özçivit katılacak mı?

Sezon başlamadan önce Düzyatan’ın diziye veda edeceği ve yerine Burak Özçivit’in geçeği ileri sürülmüştü. Bu dönemde imaj değiştiren Burak Özçivit’in diziye katılacağı iddiaları güçlenmişti.

Engin Altan Düzyatan ne demişti?

Engin Altan Düzyatan ise diziden ayrılacağı iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Düzyatan, dizi devam ediyor ben de kadrodayım sözleri ile Özçivit’e gönderme yapmıştı.

İkilinin arası açıldı

Bu gelişme sonrası ikilinin arası açılmış ve ikili bir daha yan yana gelmemişti.

Dizi hakkında ise son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.

Ertuğrul ölecek

Buna göre yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan’ın ölümünde olduğu gibi dizide de işlenen tarih değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek.

Özçivit, Osman Gazi olacak

Bu kapsamda Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi rolüne ise Burak Özçivit hayat verecek.