Ertem Şener'den tehdit dolu Rasim Ozan açıklaması
Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında konuşan Ertem Şener, "Rasim'in tüm düşmanlara bedelini ödetecek gücü vardır." dedi
Pazar gecesi yayınlanan programda Boşnaklar hakkında pornografik ifadeler kullanan Kütahyalı, gelen tepkiler üzerine Beyaz TV'den kovuldu.
Tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır
Ertem Şener, Derin Futbol programında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın üzerine oynanan şer odaklarına bedelini ödetecek gücü olduğunu söyledi.
Şener sözlerinin devamında "Boşnak halkından çok özür diledi bunu belirtti ama bazı şer güçler Rasim Ozan'a bilinçli bir operasyon da yaptılar. Ama şunu da söyleyeyim Rasim'in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır" dedi.
Ertem Şener'e tepki yağdı
Kütahyalı'ya sahip çıkan Şener'in bu ifadesi sosyal medyada büyük tepki topladı.