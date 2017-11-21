Ertem Şener'den tehdit dolu Rasim Ozan açıklaması

Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında konuşan Ertem Şener, "Rasim'in tüm düşmanlara bedelini ödetecek gücü vardır." dedi

Güncellenme 21 Kasım 2017 10:35

Pazar gecesi yayınlanan programda Boşnaklar hakkında pornografik ifadeler kullanan Kütahyalı, gelen tepkiler üzerine Beyaz TV'den kovuldu.

Tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır

Ertem Şener, Derin Futbol programında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın üzerine oynanan şer odaklarına bedelini ödetecek gücü olduğunu söyledi.

Şener sözlerinin devamında "Boşnak halkından çok özür diledi bunu belirtti ama bazı şer güçler Rasim Ozan'a bilinçli bir operasyon da yaptılar. Ama şunu da söyleyeyim Rasim'in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır" dedi.

Ertem Şener'e tepki yağdı

Kütahyalı'ya sahip çıkan Şener'in bu ifadesi sosyal medyada büyük tepki topladı.