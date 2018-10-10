Ersun Yanal'dan ilk açıklama

Fenerbahçe için adı geçen Ersun Yanal, "Süreci izleyip beklemek gerekiyor" dedi.

Güncellenme 10 Ekim 2018 10:13

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Trnava'yı mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Daha sonra ardından Başakşehir ile berabere kalınca taraftarın gündemi yine Cocu’ya kaydı. Maç sonrası taraftarlar Başkan Ali Koç’un arabasının önünü kesti. Statta dakikalarca Ersun Yanal tezahüratları yapıldı.

"Teknik direktör konuşmaları camiaya zarar verir"

Gelişmeleri takip eden deneyimli hoca ise sürece dair yakın çevresiyle fikirlerini paylaşıp, temkinli açıklamalar yapıyor. Telefonları adeta susmayan Ersun Yanal, başkan Ali Koç'un çok kritik bir dönemde görev aldığının altını çiziyor, Cocu ile bir resmi ayrılık yaşanmadığı sürece teknik direktör konuşmalarının camiaya zarar vereceğini düşünüyor.

Ersun Yanal ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Taraftarın ilgisi elbette önemli ve güzel. Ancak kimsenin işini zorlaştırmamak lazım. Asla konuşmadım, konuşmayacağım. Bu işlerde su akar yolunu bulur. Süreci izleyip beklemek gerekiyor. Ben de bu zamana kadar hep saygılı durdum, öyle de kalacağım."