Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yorumu

Cocu'nun gönderilmesi sonrası Fenerbahçe’de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

Güncellenme 31 Ekim 2018 10:55

Fenerbahçe’de Cocu’nun gönderilmesi sonrası takımın başına kimin geleceği merak konusu oldu. Fransız sportif direktör Comolli adaylarla tek tek görüşmelerini sürdürüyor.

Taraftar Yanal’ı istiyor

Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal’ı istiyor. Başkan Ali Koç, Yanal hakkındaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu ama taraftar bu isim de ısrarcı.

Sosyal medyada Yanal sesleri

Hatta sosyal medyada her gün Yanal lehine kampanyalar düzenleyerek seslerini yönetime duyurmaya çalışıyorlar.

“Yorum yapmaya da gerek yok"

Yönetimin içinden bazı isimlerin Yanal'la gizliden görüştüğü haberleri ortaya çıktı ancak tecrübeli hoca, Fenerbahçe'den kimsenin kendisi ile iletişime geçmediğini söyledi. Yanal, "Şu ana kadar bana gelmiş herhangi bir teklif yok. Dolayısıyla yorum yapmaya da gerek yok" şeklinde konuştu.

Ali Koç ne demişti?

Başkan Ali Koç daha önce, "Son dönemde Ersun Yanal hocamız için bir kampanya var, taraftarımız da istiyor ama olmayacağını söylüyorum" demişti.