Ersun Yanal, yeni golcüsünü seçti

Ersun Yanal, kendi hücum futbolu kimliğine en çok uygun isim olarak Roberto Soldado'yu belirledi.

Güncellenme 22 Aralık 2018 12:33

Süper Lig’de en kötü günleri yaşayan ve 16 haftada 16 golde kalan Fenerbahçe’de Ersun Yanal’la birlikte değişim adımları atılmaya başladı. İlk başta kadro içinde düşünülen değişim sürecinde Yanal, kendi hücum futbolu kimliğine en çok uygun isim olarak Roberto Soldado'yu belirledi.

Bir şans daha verecek

Giresunspor maçında cezası bitip sahalara golle dönen İspanyol yıldızın fizik durumunu çok beğenen Yanal, sezonun kalan bölümünde de bu isme şans verecek.

Hedef takımı yukarı taşımak

Maç sonrası konuşan Yanal, yüzde yüz takımı ile birlikte olduğunu, iki hoca değişikliği geçirdiklerini, takımı buraya kendilerinin getirdiğini, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü çok iyi bilen bir hocaları olduğunu, yukarı çıkmayı istediklerini söyledi.

“Bu takımı ait olduğu yere birlikte taşıyacağız"

Deneyimli teknik adam, "Senin tecrübene ve bitiriciliğine ihtiyacımız var. Gerçek potansiyelini göstereceğine inanıyorum. Bu takımı ait olduğu yere birlikte taşıyacağız" diye seslendi.