Ersun Yanal, Ozan Tufan'ı yeniden kadroda görmek istiyor

Ersun Yanal, Fenerbahçe’de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ın yeniden kadroya alınması için yönetimle görüştü.

Güncellenme 16 Aralık 2018 18:21

Fenerbahçe’de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ersun Yanal, ikinci kez Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Ortaya çıkan detaylara göre, Yanal yönetimle Ozan’ın durumunu görüştü. Bu görüşme sonrası ise Ozan Tufan’ın durumu da netlik kazanmış oldu.

Yanal girişimlere başladı

Tecrübeli teknik adam, takımın yetersiz oyun anlayışını baz alarak mevcut kadrodan en üst verimi almak için girişimlere başladı. Yanal’ın, uzun süredir takımda kadro dışı olan Ozan Tufan’ın affedilmesini istediği ortaya çıktı.

Comolli’nin olumlu karar vermesi sonrası Ozan’ın yeniden kadroya dahil olması an meselesi…

Ozan Tufan’ı eski günlerine döndürecek

Kadro dışı kalan ve U21’de idmanlarını devam ettiren Ozan Tufan’ın Yanal döneminde karoya dönüp A takımında antrenmanlara katılacak. İddiaya göre Yanal’ın hedefi, sezon arası sarı-lacivertli ekibi yeniden diriltip, Ozan’ı ve takımı eski günlerine kavuşturmak.

Comolli ile Tufan görüşmüştü

Öte yandan Comolli ile Ozan Tufan geçtiğimiz haftalarda bir ara gelmişti. Tufan’ın Comolli’nin "Şu an takıma dönersen katkın olabileceğini düşünüyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını verdiği ve eski hatalarını yeniden yapmayacağının altınız çizmişti.