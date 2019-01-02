Ersun Yanal kararını verdi: Volkan kalsın, Ozan gitsin!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncular için harekete geçen Ersun Yanal, Volkan'ın takımda kalmasını talep ederken, Ozan'ın gitmesini istedi.

Güncellenme 02 Ocak 2019 09:45

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan oyunculardan olan Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe affedilmişti. Kadro dışı kalan diğer oyuncular Volkan Demirel ve Ozan Tufan’ın durumu ise merak konusu olmuştu. Teknik Adam Ersun Yanal, iki futbolcu hakkında verdiği kararı açıkladı.

Volkan kalsın, Ozan gitsin

Yönetimle iki oyuncu hakkında görüşme gerçekleştiren Yanal, Volkan’a ihtiyacı olduğunu, takıma geri dönmesini istediğini söyledi. Ozan Tufan’ın takımdan ayrılması gerektiğini dile getiren Yanal, bu haliyle Fenerbahçe için yararlı olamayacağını belirterek satılması ya da kiralanması yönünde görüş belirtti.

Yönetim Volkan’la toplantı yapacak

Yanal’ın kararını olumlu karşılayan Fenerbahçe yönetimi gelecek günlerde, Volkan Demirel'le bir toplantı gerçekleştirerek oyuncunun takıma geri dönmesini sağlayacak. Ozan Tufan'a ise gelen teklifler olduğu ve yönetimin genç futbolcuyu satmak istediği öğrenildi.