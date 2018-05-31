Erol Köse: Alçı'nın üzerine İnce sıva çekildi!

Erol Köse, dün akşam canlı yayında Muharrem İnce'ye soru soran Nagehan Alçı'yı sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 11:08

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam katıldığı canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce Cerrahpaşa'ya yaptığı ziyaret sonrası görevden el çektirilen rektöre atfen, "Genel Kurmay Başkanı'nı, YÖK Başkanı'nı bir ziyaret etsem onu da görevden alırlar mı" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrası söze giren Nagehan Alçı'nın "Seçildiğiniz takdirde Hakan Fidan'ı da görevden alacak mısınız" şeklindeki sorusuna İnce, "Onu söylersem gider Tayyip Erdoğan'a söylersiniz" cevabını verdi.

Sosyal medyada çok konuşulan ve hayli gergin geçen programla ilgili yorum yapanlar arasında, müzik yapımcısı Erol Köse de vardı. Köse, gazeteci Alçı'yı sert bir dille eleştirirken, "Alçı'nın üzerine İnce sıva çekildi! Şaka bir yana kocası Rasim Ozan ile Fetö bankasından kredi alan bu densiz dün madara oldu" ifadesini kullandı.

Yaptığı bu paylaşım sonrası ise programda geçen konuşmanın videosunu, "Nagehan Alçı'nın, İnce tarafından yerin dibine sokulduğu anlar" notuyla paylaştı.