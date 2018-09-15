Ermenistan'ın rehin aldığı Özmen için Başkan Erdoğan devreye girdi

Kars'ta hayvan otlatırken Ermenistan sınırını ihlal ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan Özmen için Başkan Erdoğan devreye girdi.

Güncellenme 15 Eylül 2018 15:15

Kars’ta hayvanlarını otlatırken sınırı geçtiği gerekçesi ile Ermenistan güvenlik birimleri tarafından gözaltına alınan Umut Ali Özmen için Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Başkan Erdoğan, Ermenistan lideri Paşinyan'ı arayarak Özmen'ın serbest bırakılmasını talep etti. İddiaya göre Paşinyan bu isteğe olumlu cevap verdi ve Özmen'in Gürcistan Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi.

Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildi iddiası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı aramasının ardından Ermeni yetkililer tarafından Ermenistan'da hapiste bulunan Umut Ali Özmen'in Gürcistan'daki Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildiği ileri sürüldü.

Babası açıklama yaptı

Koya dair açıklama yapan Umut Ali Özmen'in babası Mustafa Özmen, bir arkadaşının İstanbul'dan aradığını, Başkan Erdoğan'ın Paşinyan'ı aramasının ardından oğlu Umut Özmen’in Ermeni yetkililer tarafından Gürcistan Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildiğini söyledi.

Öte yandan Baba Özmen, ancak bağlantı kuramadığı için oğlunun gerçekten Gürcistan'a teslim edilip edilemediğini doğrulayamadığını söyledi.

Kars valisinden açıklama

Kars Valisi Rahmi Doğan'ın Umut Ali Özmen'in Pazartesi veya Salı günü ülkeye gelebileceği açıklamalarının ardından Özmen ailesindeki endişeli bekleyiş yerini mutluluğa bıraktı. Aile çocuklarına kavuşacağı günü bekliyor.

Ne yaşanmıştı?

Akyaka'ya bağlı Küçük Durduran köyü yaylasında sınır ihlali nedeniyle 45 gündür Ermenistan'da tutuklu bulunan Umut Ali Özmen'in 8 yaşındaki kız kardeşi Bengü Nisa Özmen'in "Tayyip dede abimi kurtar" diyerek gözyaşı dökmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı harekete geçirmişti. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak Umut Ali'nin iadesini istemişti.