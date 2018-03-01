Ermenistan'dan Türkiye'yi kızdıracak karar!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermeni-Türk Protokollerin iptal edildiğini açıkladı.

Güncellenme 01 Mart 2018 17:38

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Milli Güvenlik Toplantısında açıklama yapan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermeni-Türk Protokollerin iptal edildiğini açıkladı.

2009'da protokol imzalandı

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normal hale gelmesini öngören protokol, Zürih'te 10 Ekim 2009 yılında imzalanmıştı. Bu protokolün daha sonra iki ülkenin Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyordu.

Sarkisyan protokolü iptal edeceğini açıkladı

Eylül 2017'de New York'taki Birleşmiş Milletler toplantılarında açıklama yapan Sarkisyan, Ermenistan'ın 2018 ilkbaharında protokolleri iptal edeceğini ifade etmişti.

Ermeni Bakandan açıklama

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan ise, bu belgelerin sonsuza kadar rehin kalamayacağını, bu nedenle Cumhurbaşkanı Sarkisyan BM'de Ermenistan'ın protokolleri iptal edeceğini, 2018 baharını bu belgeler olmadan karşılayacaklarını belirtti.