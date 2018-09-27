Ermenistan'da tutuklanan Özmen, Erdoğan'ın girişimi ile serbest kaldı

Kars'ta hayvan otlatırken Ermenistan sınırını ihlal ederek tutuklanan Umut Ali Özmen, Türkiye'ye geldi.

Güncellenme 27 Eylül 2018 12:48

Sınır ihlali yaparak gerekçesi ile Ermenistan’da gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ile serbest kalan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Meraktan sınırı geçti

Kars Akyaka’nın Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz’da yaylada hayvanlarını otlatırken merakından sınırda bulunan Şiş tepesinin diğer yamacına indi.

Sınırı geçince tutuklandı

Ermeni sınırını ihlal eden Özmen, bir köylünün ihbarı üzerine gözaltına alındı. Babası Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Burada tutuklanan Özmen, cezaevine götürüldü.

Paşinyan, Erdoğan’ın talebine yanıt verdi

Yaklaşık iki aydır Ermenistan’da tutuklu bulunan Özmen’in basına yansıyan haberlerini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak Umut Ali'nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan'ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Türkiye’ye giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle serbest kalan 16 yaşındaki Özmen, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.