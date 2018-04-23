Ermenistan'da Sarkisyan'ın yetkileri arttı, halk sokağa döküldü!

Komşu ülke Ermenistan'da muhalifler asker kıyafetleriyle sokağa döküldü.

Güncellenme 23 Nisan 2018 12:55

Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar git gide daha da şiddetleniyor. Reuters'ın haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolar için sokağa döküldü.

Görev süresi sona erdi

Ülkedeki muhalifler, anayasa değişikliğiyle sonucu iki dönemlik Cumhurbaşkanlığı süresi soran eren ve geçen hafta sonu parlamentoda başkanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.

Başbakanlığın yetkisi artırıldı

Anayasa değişikliği sonucu Başbakanlık makamının yetkileri artırıldı. Muhalifler ise bu değişikliğin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için yapıldığı görüşünü paylaşıyor. Bu kapsamda tüm yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkan muhalifler, Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesini istiyor.

Görev değişimi yapıldı

17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilen Sarkisyan'dan sonra yetkileri kısıtlanan Cumhurbaşkanlığına ise geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Muhalif lider gözaltına alındı

Dün Serj Sarkisyan ile yalnızca 3 dakika görüşen muhalif lider Nikol Paşinyan yapılan bu görüşme sonrası gözaltına alınmıştı.