Erken seçim tarihi açıklandı! Şimdi gözler YSK'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasından sonra gözler YSK'ya çevrildi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 22:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı sonrası Ankara'da yoğun bir mesai başladı. Bu kapsamda bugün Bahçeli'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrası seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası ise 66 günlük süreç resmen başlamış oldu.

Seçim, 1 Kasım seçimleri ile aynı işleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yasal sürecin hemen başlatılacağını, YSK'nın da seçim hazırlıklarına hemen başlayacağını belirtmişti. Şimdi gözler YSK'ya çevrildi. YSK'nın erken seçimler için izlediği yol haritası, 1 Kasım'daki erken seçimler için yaşanan sürece benzer bir şekilde işleyecek.

Daha önce taslak takvimi oluşturulmuştu

1 Kasım'da Milletvekili Seçimi Kanunu'ndaki 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi bulunduğuna karar veren YSK, 60 günde tamamlanacak bir taslak takvim oluşturmuştu.

24 Haziran seçimlerinde de aynı yol izlenecek

Milletvekili genel seçiminin 1 Kasım'da yapılmasının planlandığı takvimde seçmen listelerine itirazlar, adaylık başvuru süreci gibi bazı konulardaki süreler kısaltılmıştı. 24 Haziran seçimlerinde de aynı yol izlenecek.