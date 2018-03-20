Erken seçim olacak mı? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimin söz konusu olmadığını ve seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını söyledi.

Güncellenme 20 Mart 2018 17:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim iddiaları hakkında konuştu. Erdoğan, seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını bir kez daha vurguladı.

"Yerelde gönüllü iş birliği olabilir"

İstanbul'daki vekillerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde ne tür bir ittifak olacak sorusuna "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir" ifadesiyle cevap verdi.

"Sahada olmalıyız"

"Yapılacak olan bu seçimler için çok fazla çalışmalıyız" diyen Erdoğan, "Sahada olmalıyız ve çalmadık kapı bırakmamalıyız" dedi.

"Çok daha fazla çalışın"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un AK Parti milletvekillerinden, "Seçim sürecine daha fazla yönelmelerini ve çok daha fazla çalışmalarını" istediği belirtildi.