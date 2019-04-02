Erken genel seçim olacak mı? İşte cevabı...

31 Mart yerel seçimler sonrası ortaya atılan erken genel seçim iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Güncellenme 02 Nisan 2019 10:51

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''AK Parti oyların 44.3'ünü Cumhur İttifakı 51.6'sını kazandı. 2023 yılına kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim'' dedi.

O iddialara, böyle cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar" dedi.

“2023 yılına kadar seçim yok”

''AK Parti oyların 44.3'ünü Cumhur İttifak'ı 51.6'sını kazandı. 2023 yılına kadar seçim yok'' diyen Kalın, ''Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim'' şeklinde ifadeler kullandı.