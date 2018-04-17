Erken çağrısına muhalefetten peşi peşine açıklama!

Bahçeli'nin erken seçim çağrısı üzerine hem CHP hem de İyi Parti, hazır olduklarını söyledi.

Güncellenme 17 Nisan 2018 14:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada erken seçim çağrısında bulunmuştu. Bunun ardına Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtmişti.

Hodri meydan

Muhalefet partilerinde de erken seçime dair açıklamalar gelmeye başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hodri meydan" diyerek meydan okudu.

Türkiye sıkıştı

Tezcan, Türkiye'nin çok ciddi bir sıkışmışlık içinde olduğunu, bunun hem toplumsal barış, hem adalet hem de ekonomik anlamda olduğunu, bu durumun tek sorumlusunun AK Parti olduğunu, AK Parti'yi göndermenin tek yolunun sandık olduğunu, erken seçime her zaman hazır olduklarını, hodri meydan dediklerini belirtti.

Tezcan, "Bir hükümet sözcüsü var, bir AK Parti sözcüsü var, bir de tek adam koalisyonu sözcüsü var. Tek adam koalisyonu sözcüsü çağrıyı yaptı. Hükümet sözcüsü, 'Yetkili kurullarımız değerlendirecek' dedi. Tek adam koalisyonu sözcüsü erken seçim çağrısı yaptı. Biz hodri meydan diyoruz. Milletimize de güveniyoruz. Bu tek adam koalisyonunun büyük ortağı Erdoğan ve partisinin sözcüsü ne diyor bekliyoruz. Yetkili kurulları görüşsünler bakalım. Kanaatleri neymiş bakalım. Biz hodri meydan diyoruz" dedi.

Türkiye iflas etti iddiası

Türkiye'nin hem dış politikada hem de içeride iflas ettiğini iddia eden Tezcan, Türkiye'nin açmaza girdiğini, dolar ve euronun giderek yükseldiğini, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda yalnızlaşan, otoriteleşen sürece girdiğini, bu durumun tek çözümünün sandık olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın ne diyeceği merak konusu

Tezcan, 26 Ağustos 2018 tarihinin konuşulacağını, bir hafta önce ya da sonra da olabileceğini, sandık Çağrısına evet dediklerini, bu durumu milletin çözeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceğini merak ettiklerini söyledi.

Akşener de açıklama yaptı

Erken seçimle ilgili açıklama yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de erken seçimde kendileri açısından meraklanacak ve telaşlanacak bir durum olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğanîn bu konuda ne karar vereceğini merak ettiklerini, partileri için bir sorunun olmadığını söyledi.