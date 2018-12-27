Erkan Petekkaya'nın kazancı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, aylık 450 bin TL kazancı olduğuna dair haberlerin doğru olduğunu ve kazandığı paranın yarısını muhtaç insanlara dağıttığını söyledi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 10:51

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, daha önce aylık kazancının 450 bin TL olduğuna dair açıklamasının doğru olduğunu belirterek, "Allah'a çok şükür kazanıyorum. Şu anda ondan daha fazla kazanıyorum” dedi.

“Kazandığımın yarısını dağıtıyorum”

Kazandığının yarısını dağıtan bir insan olduğunu ifade eden Petekkaya, eli açık bir insan olduğunu, yardım etmediği insan olmadığını, bu kişilerin ismini vermenin doğru olmadığını, bu tip şeylerin söylenmesinin ayıp olduğunu, paraları biriktirip sadece kendisinin yemediğini söyledi.

“Kötü oynama şansım yok”

Ünlü oyuncu, kazandığı para ile çocuğunun geleceği için yatırımlar yaptığını, paranın sağlık için, hayat kalitesinin biraz daha yükselmesi için ve yaşlılıkta lazım olacağını, kazandığının doğru olduğunu aynı zamanda da kazandırdığını, setlerde yüzlerce insanın evine ekmek götürdüğünü, çok büyük bir sorumluluğu olduğunu, iyi oynamak ve rolünü iyi yapmak zorunda olduğunu, setlerde kendisi hariç 150-200 kişinin çalıştığını, bunun aileleri ile birlikte 500-600 kişi yaptığını, bu nedenle kötü oynama şansının olmadığını, bazılarını kendisini beğenmiyor olabileceğini ama elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade etti.

“Dizilerim 80 ülkede yayınlanıyor”

Çok sayıdaki projede gülünç paralara çalıştığını ifade eden Petekkaya, belli bir zamandan sonra para kazanmaya başladığını, Beyaz Gelincik dizisinin kendisi için bu konuda dönüm noktası olduğunu, ondan önce para kazanmadığını, işlerin bilindiği gibi olmadığını, içinde bulunduğu dizilerin Türkiye'ye yurt dışından çok para getirdiğini, milyonlarca dolar geldiğini, kendisinin oynadığı dizilerin 80 ülkede gösterildiğini, bundan dolayı çok mutlu olduğunu, çalışma arkadaşları ile Türkiye’ye yüklü miktarda para girdisi sağladığını söyledi.