Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evlendi

Erkan Kolçak Köstendil, sevgilisi Cansu Tosun ile dünya evine girdi.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 11:32

Çukur dizisinin Vartolu’su ve Erkan Kolçak Köstendil, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Cansu Tosun ile dünya evine girdi.

Festival havasında düğün

"En mutlu günümüz festival gibi olsun" fikrinden yola çıkarak en mutlu günlerini bir festivale dönüştüren Erkan Kolçak Köstendil, hem kendileri hem de konukları için ölümsüzleştirdi.

Yoga ile başladı

Cuma akşamı gerçekleşen kına gecesine çok sayı ünlü isim katılırken, düğün ertesi gün sabah yoga eğitimi ile başlayıp tüm günü festival havasında yapıldı.

Düğünde kimler vardı?

Ünlü çiftin düğün törenine; Gökçe Bahadır, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Leyla Lydia Tuğutlu, Şebnem Bozoklu, Şebnem Hassanisoughi, Elifcan Ongurlar gibi tanınmış isimler de katıldı.

Nikah şahitleri kim oldu?

Cansu Tosun'un şahitliğini oyuncu arkadaşı Leyla Lydia Tuğutlu üstlenirken Erkan Kolçak Köstendil'in şahitliğini ise oyuncu olan kuzeni Bülent Şakrak üstlendi.

Düğün Ayvalık’ta yapıldı

Ayvalık’ta düğün için özel gelen Tezgah grubu gece boyunca misafirleri coşturdu. Çift, İstanbul, Hollanda ve Almanya'dan gelen konuklarını iki gün boyunca Adrasan-Olimpos'ta ağırladı.