Erkan Avcı, Çukur'a transfer oldu!

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna usta oyuncu Erkan Avcı'nın da katılacağı belirtildi.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 10:28

Ekranların fenomen dizisi Çukur’un yeni sezonunda sürpriz oyuncular yer alacak. Tüm oyuncularının hayatına son vererek geçen sezona veda eden Çukur’un yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yeni bölümler için oyuncu arayışına giren yapım ekibi, son olarak Berkay Ateş’i kadroya katmıştı. Diziye bomba bir ismin daha katılacağı iddia edildi

İki isim netleşti

Show TV’nin iddialı diziş Çukur’da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Geçen sezona damga vuran dizi, yeni dönemde de iddialı bir iş çıkarmak için kolları sıvadı. Şu an kadroya katılacak iki ismin netlik kazandığı belirtildi.

Berkay Ateş kadroda

Seyirciyi merak içinde bırakan bir sezon finaliyle haziran ayında tatile çıkan dizinin kadrosuna yeni sezonda ödüllü oyuncu Berkay Ateş’in sürpriz bir rolle katılacağı geçen haftalarda gündeme gelmişti.

Payitaht dizisinde ölmüştü

Fenomen dizinin kadrosuna usta oyuncu Erkan Avcı’nın da katılacağı belirtildi. Geçen sezon TRT’nin “Payitaht Abdülhamit” dizisinde Fehim Paşa karakterine hayat veren Avcı, sezon bitiminde senaryo gereği ölmüştü.

Necip Memili de mi katılacak?

Diğer taraftan Çukur’un kadrosuna katılacak olan oyuncular arasında Cem Yılmaz’ın “Karakomik Filmler” projesinde rol alan Necip Memili’nin de olduğu iddia edildi.