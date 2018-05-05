Erik yemek için 11 neden!

Yeşil eriğin insan vücudu için ne gibi faydaları bulunmaktadır? Uzmanlar yeşil eriği sizler için anlattı...

Güncellenme 05 Mayıs 2018 10:58

Lif, potasyum, A ve C vitaminleri bakımından zengin olan eriğin bilinmeyen başka hangi faydaları bulunmaktadır. Yazın en lezzetli meyvesi erik, sofralarda ve tezgahlarda yerini almaya başladı. Özel beslenme programları ile erik kilo vermeye hızınızı artırmakla kalmaz aynı zamanda sindirim sisteminizin de düzene girmesine yardımcı olur.

Asit içeriği bakımından zengin olan erik, vücudun alkali tutmaya yardımcı olur.

Yorgunluğu önleme gibi bir yapıya sahiptir

Süt ve süt ürünleri ile birlikte tüketildiğinde vücudda kalsiyum emilimini artırır ve diş ve kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

Balık, et, yumurta ve hindi gibi protein bakımından zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde ise bu besinlerde bulunan asit etkisini azaltır. Böylece metabolizmayı hızlandırıp kilo vermenize yardımcı olur.

Kalsiyum emilimini hızlandıran maddeler içermesi nedeniyle çocuklar için son derece önemli bir besindir.

Lif açısından zengin olan erik, hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık sorunun önlemeye yardımcı olur.

Düzenli sert erik yemek diş etlerinin de güçlenmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki yüksek derecede bulunan C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Erik, demir emilimini de hızlandırması açısından vücutta bulunan kansızlığın giderilmesine de yardımcı olur. Özellikle protein ve demir açısından zengin kırmızı et ve yumurta tükettikten sonra erik yemek bu işlemin daha sağlıklı sonuçlanmasına neden olur.

Erik, anti-aging etkiye sahip olması nedeniyle yaşlanmı önlemekle kalmaz aynı zamanda cildin yenilenmesine de yardımcı olur.

Şekerli meyveler olan muz, kivi, incir gibi şekerin hızla yükselmesine neden olmaz kan şekerini düzenlemeye de yardımcı olan bir besindir. Böylece kilo vermeye de yardımcı olur ara öğünlerde sıklıkla tercih edilmesi gerekmektedir.

Eriği tuzlayıp yemeyin!

200 gram erik yaklaşık olarak sadece 94 kaloridir. Eriği tuz ile tüketmek vücutta ödemin oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle eriği tuzla birlikte tüketmemeye özen göstermek gerekir.