Erhan Usta, İyi Parti'nin Samsun adayı mı olacak?

MHP'de kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilen Erhan Usta, İyi Parti'nin Samsun adayı olacağı iddialarını yalanladı.

Güncellenme 04 Ocak 2019 15:23

MHP, Samsun’da Cumhur İttifakı hakkında eleştirilerde bulunan Erhan Usta’yı kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Erhan Usta hakkındaki bu gelişme sonrası kulislerde bazı iddialar ortaya atıldı. Buna göre; Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, MHP’den ihraç edilmesinin ardından İyi Parti’ye katılacağı ve bu partinin Samsun adayı olacağı ileri sürülmüştü.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Usta, böyle bir bilginin kendisine gelmediğini belirterek, İyi Parti’ye geçeceği haberlerini, "Bunların tamamı tezvirat, beni yıpratmak için yapılıyor" ifadeleri ile yalanladı.