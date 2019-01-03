Erhan Usta geri adım atmadı! İşte olay olacak sözler

Cumhur İttifakı’na aykırı davrandığı gerekçesi ile disipline sevk edilen MHP'li Usta, “MHP avantajlı, AK Parti dezavantajlıdır” sözlerini yineledi.

Güncellenme 03 Ocak 2019 09:29

Cumhur İttifakı’na aykırı davrandığı gerekçesi ile disipline sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, konuya dair yaptığı açıklamada sözlerinde disiplinlik bir durum olmadığını, MHP’nin avantajlı AK Parti’nin de dezavantajlı olduğunu söyledi.

Açıklamalar sonrası MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin görevden alırken, Samsun Milletvekili Erhan Usta'da disipline sevk edilmişti. MHP’nin bu hamlesi sonrası AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman da açığa alındı.

Bu gelişmeler sonrası Usta sosyal medya hesabından bazı açıklamalarda bulundu.

Kimsenin MHP'yi aşağılayacak, MHP ile dalga geçecek kudrette olmadığını vurgulayan Usta, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin kimse tarafından ezilemeyeceğini söyledi.

“MHP Samsun’da üstün”

MHP’nin 2002, 2007, 2011 yılları genel seçim sonuçlarına göre, Samsun'da aldığı oy oranının Türkiye genelinin altında olduğunu ifade eden Usta; “Haziran 2015 ve Kasım 2015 Seçimlerin sırasıyla 1,6 ve 0,6 puan; 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise 5,1 puan Türkiye genelinin üstünde gerçekleşmiştir. 2009 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına göre, MHP'nin Samsun'da almış olduğu oy oranı, büyükşehirde Türkiye Genelinin yaklaşık 8 puan üstünde, ilçelerdeyse Türkiye Genelinin yaklaşık 13 puan üstünde gerçekleşmiştir” dedi.

“MHP avantajlı, AK Parti dezavantajlıdır”

Usta, "Ekonominin gidişatı da seçim sonuçları üzerinde çok etkilidir. 2009 kriz yılında bile 87,4 olan Ekonomik Güven Endeksinin 2018 yılı Aralık ayında 75,2'e düştüğü, ekonominin kötüleştiği düşünülürse, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, MHP avantajlı, AK Parti dezavantajlıdır. 24 Haziran 2018 sonuçları ve sıkıntılı ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Samsun'da MHP, Üç Hilal altında bu seçimlere girse, tarihi başarı yakalayacaktır! Demek ki bunlar, görülmemekte ve bilmemektedir! MHP'ye olan bu teveccüh neden aşağılanmakta ve alaycı bir şekilde davranılmaktadır! Samsun'da ittifakı zedeleyen "Buna, ancak gülerim…" diyen AK Parti İl Başkanı değil midir? Samsun'da ittifakı dinamitleyen, "AK Parti olarak, ittifaka ihtiyacı olan bir il değiliz" diyen değil midir?" diye sordu.