Erhan Çelik, Gülben Ergen'e tazminat ödeyecek

Çocuklarının çıplak fotoğraflarını paylaştığı gerekçesi ile eski eşi Erhan Çelik'e dava açan Gülben Erken, davayı kazandı.

Güncellenme 26 Haziran 2018 16:50

Gülbe Ergen'in Erhan Çelik'i aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönemde eşi olan Erhan Çelik'e dava açan Gülben Ergen'in açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme Erhan Çelik'in Gülben Ergen'e 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

1 milyonluk tazminat davası

Erhan Çelik'i aldattığı iddiası ile gündeme gelen Gülben Ergen, çocuklarının çıplak fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı gerekçesi ile eski eşine 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Gülben Ergen'i haklı bulan mahkeme, Çelik'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Gülben Ergen’in avukatı ile davalı Erhan Çelik’in avukatı katıldı.

100 bin TL ödenecek

Burada söz alan Gülben Ergen'in avukatı, müvekkili hakkında linç kampanyasının Erhan Çelik’in önderliğinde magazin sayfalarında yer aldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram’dan paylaşılması nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarına zarar verildiğini, davanın kabulüne karar verilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme de Erhan Çelik’in davacı Gülben Ergen’e 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme açıklama yaptı

Yapılan açıklamada, Gülben Ergen'in bugüne kadar bir anne olarak ailesinin bütünlüğünü ve çocuklarının psikolojisini düşünerek aylardır örgütlü olarak haksız ithamlar ve iddialarla; vicdanen, hukuken, psikolojik anlamda yıpratılma operasyonuyla karşı karşıya kaldığı bu süreçte sessizliğini koruduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Erhan Çelik’in Mustafa Erdoğan ile Gülben Ergen’in aile birliğinin manevi bütünlüğüne yapmış olduğu haksız ve hukuka saldırısı neticesinde Yüce Türk Adaleti, Gülben Hanım ve ailesini beraberce sırtlarını hakka ve hukuka dayadıkları bu yolda yüzüstü bırakmamış, Erhan Çelik’i hukuka aykırı saldırısı sebebiyle 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etmiştir" denildi.