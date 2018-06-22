Ergenler beslenirken bunlara dikkat etmeli!

Uzmanlar, çocukluk döneminde alınan kiloları göz ardı etmemek gerektiğini bunun çok büyük bir hata olduğunu vurguluyor.

Güncellenme 22 Haziran 2018 16:22

Çocuklarda meydana gelen fazla kilolar kız çocuklarda erken ergenliğine erkek çocuklarında ise gecikmiş ergenliğine neden olmaktadır.

Sağlıklı bir yetişkinlik yaşamak için bebeklikte olduğu gibi çocukluk ve ergenlik dönemlerinde de beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ergenlik döneminde yapılan ve kazanılan alışkanlıklar yetişkinlik için bir alt yapı oluşturmaktadır.

Çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde büyüme ile birlikte enerji ihtiyacı da artmaktadır bu ihtiyaç kız çocukların da 1800 ile 2200 kalori arasındadır erkek çocuklarında ise bu durum 2200 ile 2800 kalori arsındadır. Ancak çocukların kalori ihtiyaçlarına göre beslenme planı oluştururken günlük aktiviteleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Son dönemlerde çocukların fiziksel aktivitelerinin de azalması ile birlikte obezite olma ihtimalleri artmaktadır.

Karbonhidrat ve yağa dikkat!

Büyüme ile birlikte vücudunun proteine olan ihtiyacı artmaktadır. Bu dönemde yağ ve karbonhidrat alımında dikkat edilmesi gerekir. Günlük alınan enerjinin yüzde 20’sini protein oluştururken, yüzde 30 gibi oranını yağlar kalan yüzde 50’lik oranı ise karbonhidrat grubu oluşturmalıdır. Haftada ikişer gün balık ve kırmızı et yemeye özen göstermeliler. Haftanın en az 4 günü kahvaltıda mutlaka yumurta olmalı.

Demir bakımından zengin besinler

Kızların adet dönemlerinin başlaması ile birlikte demire olan ihtiyaçları da artmaktadır. Bu dönemlerde et, baklagil ve yumurta tüketmeye özen göstermek gerekir. Kızların ve erkeklerin kalsiyum alması son derece önemlidir. Süt ve süt ürünleri beslenme düzeninde mutlaka bulunması gerekir. Günde en az 2 bardak süt veya yoğurt kahvaltıda ise mutlaka peynir yenmelidir.

Sağlıklı beslenme noktasında yetersiz kaldığını düşünen ebeveynler bir uzmandan yardım almayı da tercih edebilirler. Fast food ağırlıklı beslenmeden çocuklarını uzak tutmalılar. Su tüketimi noktasında teşvik edici olmalılar ve en az 2 litre su içmeye özen göstermelilerdir.