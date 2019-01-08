Eren Erdem'in avukatından karara tepki

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem'in avukatı, verilen tahliye kararı sonrası tekrar yakalama kararı çıkartılmasına tepki gösterdi.

Güncellenme 08 Ocak 2019 09:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP PM Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. Erdem hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı.

“Karar uygulanmadı”

Bu karara itiraz eden Erem Erdem’in avukatı Onur Cingil, mahkeme kararının dinlenmediğini, mahkeme tarafından verilmiş olan hukuki kararın uygulanmasını beklediklerini, kararın uygulanmadığını, uygulanması gereken bir tahliye kararı olduğunu, önce tahliye kararının uygulanması gerektiğini, cumhuriyet başsavcılığının bir itirazıyla yakalama kararı verildiğini, tahliye kararının işleme konulmadığını, kararın tutukluluğun devam kararı olmadığını söyledi.

“Normal değil”

Tahliye kararının öğlen saatlerinde verildiğini belirten Cingil, "Bu kadar beklemesi normal değil. Bir oyalama yapıldı. Biz karar verilmeden anladık ki bir itiraz var. Talimat yargısıdır bu" dedi.