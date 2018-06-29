Eren Erdem tutuklandı!

Sabah Twitter'dan gözaltına alındığını duyuran CHP eski Milletvekili Eren Erdem FETÖ'ye destek gerekçesi ile tutuklandı.

Güncellenme 29 Haziran 2018 14:16

Ankara'da sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP Milletvekili Eren Erdem Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınan Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

CHP'nin eski milletvekillerinden olan Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eren Erdem'in tutuklandığını duyurdu.

Eren Erdem gözaltına alındığını, "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadeleri ile duyurmuştu.

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede; Eren Erdem'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.