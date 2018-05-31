Eren Erdem hakkında flaş iddia

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Eren Erdem'in çağrılmasına rağmen bir haftadır savcılığa gitmediği ortaya çıktı.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 11:18

Bir televizyon kanalında MİT TIR'larıyla ilgili açıklamalar yapan CHP'li Eren Erdem'e soruşturma başlatılmıştı. Olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadeye çağrılan Erdem'in bir haftadır savcılığa gitmediği ortaya çıktı. Savcılığın son çağrısını da karşılıksız bırakması durumunda Erdem, mahkemeye zorla götürülecek.

Bir haftadır savcılığa gitmedi

Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya hazırlarken hakkında, 'FETÖ'ye yardım etme suçundan dava açılması nedeniyle çıkış yapamayan Eren Erdem'in bir haftadır savcılığa gelmediği ortaya çıktı.

Hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in geçen hafta bir televizyonda, "MİT tutanaklarını bana Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan verdi" şeklindeki konuşmaları nedeni ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

İfadeye çağrılmış

Öte yandan soruşturma sürecinde önemli gelişmeler yaşandı. Erdem, kendisine tebliğ edilmiş bir yakalama kararı olmadığını, evinde olduğunu, yakalamak isteyenlerin evine gelmesi gerektiğini, onlara çay da ikram edeceğini söyledi. Erdem'in 23 Mayıs'ta SMS yoluyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade davet edildiği ancak gelmediği ortaya çıktı.

Zorla getirme kararı

Tanık olarak ifadeye çağrılan Erdem, bu çağrıyı cevapsız bırakırken, savcılık dün, Erdem'in mevcut adresine gönderilmek üzere bir çağrı kağıdı gönderdi. Gönderilen çağrı kaydında, bu çağrıyı da cevapsız bırakması durumunda zorla getirme tedbirlerine başvurulacağı ifade edildi.

Belgeleri Tezcan’ın verdiğini söylemişti

CHP'nin açıkladığı milletvekili listesinde yer almayan Eren Erdem, 22 Mayıs tarihinde katıldığı programda MİT TIR'ları dosyasıyla ilgili ilk defa isim vermiş, FETÖ'den belge almakla yargılandığını ama MİT tutanaklarını kendisine Bülent Tezcan'ın verdiğini söylemişti.

Zaman’a neden gitti?

Eren Erdem, FETÖ'nün yayın organı Zaman'a yaptığı ziyaretle ilgili de, "Ben CHP medya komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Zaman gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim" ifadelerini kullandı.