Eren Derdiyok krizinin asıl nedeni para mı?

Galatasaray’da Eren Derdiyok krizinin arka planında para sorununun olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 09 Ekim 2018 12:59

Galatasaray’da Eren Derdiyok krizinin arka planında para sorununun olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yıldız oyuncunun sakat olduğunu belirtmesine rağmen MR'ında herhangi bir soruna rastlanmadı.

“Kadroya almadım"

Fatih Terim’in Porto maçı öncesinde kadroda yer almayan Eren Derdiyok için, "Sakat olduğunu söyledi. Kadroya almadım" diyerek sitemkar bir ifade kullanmıştı.

Porto maçında da kadroya alınmadı

Eren Derdiyok Porto maçının ardından Antalyaspor karşısında da kadroda yer almadı. Kulübün internet sitesi de "Ağrıları olduğunu söyleyen Eren kadroya alınmadı" diyerek alaycı bir üslup kullanmıştı.

“Neden TL üzerinden para alayım?”

Ancak Eren'in aslında sakat olmadığı ve yerli futbolculara TL üzerinden para ödenecek kararnamesinin çıkmasından sonra, "Benim İsviçre pasaportum var. Neden TL üzerinden para alayım" dediği öne sürüldü.

“Eren Derdiyok'un üzeri çizildi”

Eren'in bu tavrı takımda gerilim yaratırken Terim'in konuşmak için gönderdiği Hasan Şaş'ın da Eren'i ikna edemediği belirlendi. Bu gelişmenin ardından Terim'in Eren Derdiyok'un üzerini çizdiği iddia edildi.