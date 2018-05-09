Erdoğan'la görüşen İnce'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Muharrem İnce görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "sohbet ettik, dertleştik" dedi.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 21:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Görüşme 45 dakika sürdü. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan İnce, "Sayın Genel Başkanı ve AK Parti'ye, partisine başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" ifadelerini kullandı.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan AK Parti'li Elitaş ise "Güzel bir sohbet oldu!" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce tüm Cumhurbaşkanı adayları ile görüşeceğini duyuran İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelmişti. Bugün de Edirne'deki mitingi öncesi HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'la görüşmüştü.

Mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talep ettiğini açıklayan İnce olumlu cevap aldığını duyurmuş 21.00'de bir araya geleceklerini söylemişti.