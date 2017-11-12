Erdoğan'ın Yıldırım ve Akar ile yaptığı görüşme sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü.

Güncellenme 12 Kasım 2017 21:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mabeyn Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yaptığı görüşme sona erdi.

17:00'de başlayan görüşme 20:00'de bitti

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü. 17.00 sıralarında başlayan görüşme akşam 20.00 sıralarında sona erdi.