Erdoğan'ın tarihi manifestoyu açıkladığı kongreye kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda kaç kişi vardı?

Güncellenme 07 Mayıs 2018 10:02

Sinan Erdem Spor Salonunda yapılan AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim manifestosu açıklanmıştı. Başbakan Binali Yıldırım, kongreye 90 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Kaç kişi katıldı?

Başbakan Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'ne katılım sayılarını verdi. Yıldırım, "Dışarıda 70 bin, içeride 20 bin hınca hınç salonu ve dışarıda meydanları dolduran İstanbul AK Parti teşkilatı ne diyor? Biz hazırız. 24 Haziran'da yeni bir rekor yazmaya biz hazırız diyor" ifadelerini kullandı.

Salon dışında da toplanıldı

Üç ayrı arama noktasında geçen ve kongre için İstanbul civarından gelen partililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurdu. Vatandaşlara parti tarafından iki ayrı bilet verildi. Biletlerden biri salonun dışındaki alana diğeri ise salonun içine giriş yapılmasını sağladı. Katılımcılar ilçelerine göre kendilerine ayrılan yerlere otururken çok sayıda vatandaş ise salonun dışında toplandı.

İlk Yıldırım geldi

Salona ilk önce Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım, salon dışındaki partililere hitap etti daha sonra ise salona girerek partilileri selamladı ve burada da bir konuşma gerçekleştirdi. Yıldırım'ın ardına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan salon dışındakilere hitap etti.

Erdoğan, “Bil Oğlum” türküsü ile salona girdi

Gün içinde yağmur etkili olduğu için vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı. Katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıdaki konuşmasının ardından salona Esat Kabaklı'nın "Bil oğlum" türküsü ile girdi.

Dev Türk bayrağı ve Erdoğan posterleri açıldı

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı konuşması sırasında, salonu saran ve salonun üzerindeki ekranlardan "Cumhurun adayı, cumhurun reisi, cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan" yazıları aktı. Erdoğan'ın konuşmasının başında da sağ, sol ve orta tribünde bulunan partililer dev Türk bayrağı ile Erdoğan posterleri açtı.

Seçimde kullanılacak sloganlar

Bu sırada AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı slogan, "İrade, erdem, cesaret... Türkiye şahlanıyor" olarak açıklandı.

Ne kadar konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşması 1 saat 13 dakika sürdü. Konuşma sonrası il başkanlığı tarafından Erdoğan adına katarakt ameliyatı yaptırılan Sudan ve Somalililer sahneye çağrılarak Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Kimler kongreye katıldı?

Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın aralarında bulunduğu bakanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, önceki dönem bakanlar ve milletvekilleri katıldı.