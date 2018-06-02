Erdoğan'ın sözleri üç milyon gence umut oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli askerlikle ilgili "Gerekliyse bekletmeyiz" sözleri üç milyon gence umut oldu.

Güncellenme 02 Haziran 2018 13:13

Daha önce bedelli askerlikle ilgili "Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sonra bir açıklama da dün akşam canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz" sözleri bedelli askerlik bekleyen 3 milyona yakın genci umutlandırdı.

Üç milyon bu haberi bekliyor

Bu kapsamda, Türkiye'de üç milyon gencin bedelli askerlik beklediği ve bu anlamda gözünün kulağının bu haberlerde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Ünlü televizyoncu Nazlı Çelik'in yönelttiği bedelli askelik sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonrasında Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şey uygun diyorlarsa, gerekli diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız" ifadeleri ile cevap vermişti.

Kalın'ın açıklaması

Geçtiğimiz günlerde bir radyo kanalına konuk olan Kalın, bedelli askerlikle ilgili soruya ,"Bedelli Askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır" diye konuşmuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon yayınında bedelli askerliğe bakış açısının olumlu olduğunu belirterek, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet" ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından bedelli askerlik gündemde geniş yer bulmuştu.