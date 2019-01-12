Erdoğan'ın peşini bırakmayan Tutku'nun kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "burada ne işin var kız" dediği Tutku'nun kim olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 12 Ocak 2019 11:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Trabzon adaylarını açıklarken yaptığı konuşması sırasında gülümseten anlar yaşandı. Trabzon adaylarını açıklamak üzere konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tutku Yalçın’ı görünce konuşmasını kesip, “Tutku burada ne işin var kız. Hey Allah senin iyiliğini versin. Bu Tutku bir alem” dedi.

Erdoğan Manisa'da tanıştığı Tutku Yalçın isimli küçük kızı, Trabzon'daki programında da görünce şaşkınlığını gizleyemedi: Tutku, burada ne işin var kız? Hay Allah senin iyiliğini versin. pic.twitter.com/xQJciyDZvc — F5Haber (@f5haber) 11 Ocak 2019

Manisa’da da ortaya çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seslendiği Tutku’nun kim olduğu ortaya çıktı. İzmir adaylarını açıkladıktan sonra Manisa’daki fabrika açıklamasında giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünü kesen genç bir kız onu çok sevdiğini, 100 günlük icraat programında polislerin 3600 ek göstergesine yer verilmediğini söylemişti. Bu sözler hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de beraberindekileri çok güldürmüştü.

“Senin için ölürüm, 3 gündür buradayım”

Adının sonradan Tutku Yalçın olduğu öğrenilen genç kız Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Senin için ölürüm, 3 gündür buradayım. Senin için odanı hazırladık. Babamıza ölürüm ben, babam bir tane. Şimdi senin yanına nereye geleceğim biliyor musun? Manisa'da iki tane açılışın var ya, oraya geleceğim” demişti.

“Şu polis abilerin 3600'ünü yap artık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Her yerde var” sözleri üzerine Tutku Yalçın da “Camide de gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? Şu polis abilerin 3600'ünü yap artık. Doktora hemşireye var da polis abilerime niye yok? Polis abiler seni koruyor” demişti.

Güldüren diyalog

“Sen söyledikten sonra tamam ya” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tutku Yalçın’ın cevabı“100 günlük programında yokmuş ama” şeklinde olmuştu.